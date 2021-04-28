شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يقفز أعلى 17 ألف دولار للطن مدعوماً بتوقعات نقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من التوقعات بنقص المعروض عالمياً.



ويستفيد النيكل بشكل كبير من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمية تزامنا مع الطلب القوي من صناعة الصلب وأيضاً من شركات السيارات التي تستهدف استخدام هذا المعدن في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.



وليس النيكل فقط الذي يشهد نقصا في الإمدادات من جانب شركات التعدين العالمية، بل إن البلاديوم والبلاتين يعانيان أيضا من ضعف المعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% أو ما يعادل 739.3 دولار ليسجل المستوى 17.188 ألف دولار للطن بعد الإغلاق أمس عند مستوى 16.449 ألف دولار للطن.