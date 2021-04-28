شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض عقب بيان الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد استقرارها إيجابيا في بداية الجلسة، لكن وول ستريت وقعت تحت ضغط في أعقاب بيان الاحتياطي الفيدرالي.



وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير وقرر المضي قدما في مشتريات الأصول (120 مليار دولار شهريا) مع التمسك بالنظرة التفاؤلية بشأن الاقتصاد الأمريكي.



وأفاد البنك المركزي أن هناك تقدما يجري إحرازه على صعيد توزيع اللقاحات المضاد لفيروس كورونا والدعم من جانب السياسات المالية والنقدية، وهو ما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية لا سيما التوظيف الذي شهد نموا في الأسابيع الست الماضية.



وأشار البنك المركزي إلى أنه حتى القطاعات الأضعف والأكثر تضرراً من جائحة كورونا شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى التخلي عن مصطلح "المخاطر المتواصلة" والمرتبطة بالأزمة الصحية المستمرة الذي كان في لغة بياناته السابقة.



وفي مؤتمر صحفي، أفاد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأنه يستبعد البدء في خفض برنامج مشتريات الأصول والذي يقدر حجمه بنحو 120 مليار دولار شهريا، كما يرى أن سوق العمل ومعدل التضخم لن يحيدا عن المستهدف.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري السلعي في أمريكا سجل عجزا بنحو 90.58 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.5% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلق الخام عند 63.86 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.3% أو ما يعادل 85 سنتا وأغلق عند 67.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 33820 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33946 نقطة وأقل مستوى عند 33805 نقاط.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 14051 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14133 نقطة وأقل مستوى عند 14034 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4183 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4201 نقطة وأقل مستوى عند 4181 نقطة.