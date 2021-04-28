شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض من أعلى مستوى في 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلت السلعة الزراعية عن أعلى مستوى لها في نحو 8 سنوات سجلته في جلسة أمس الثلاثاء.



وذكر محللون أن السلع الزراعية تعرضت خلال تعاملات بورصة شيكاغو اليوم لعمليات جني أرباح في اعقاب الارتفاعات القوية التي سجلتها في الآونة الأخيرة.



كما وقعت عقود القمح وغيرها من السلع الزراعية تحت وطأة الضغوط اليوم نتيجة تبدد المخاوف المرتبطة ببرودة الطقس في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة والتي أثرت سلباً على المحاصيل.



وبالتزامن مع هذا الطقس البارد في أمريكا، كانت هناك مخاوف أخرى بسبب الطقس أيضا لكن نتيجة الجفاف هذه المرة جنوبي البرازيل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.7% إلى 7.22 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.41 دولار وأقل سعر عند 7.11 دولار.