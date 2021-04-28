شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي لا يرضي «وول ستريت».. مستوى قياسي لـ«جوجل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا، الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة وكذلك برنامجه الشهري لشراء السندات مبديا عدم استعداده بعد لتقليص دعمه للتعافي الاقتصادي.

ورغم التحسن الاقتصادي، جدد البنك المركزي الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبرL كانون الأول، قائلا إنه يجب أن يرى «مزيدا من التقدم الكبير» صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.

وقال كيفين فلانجان، مدير إستراتيجية أدوات الدخل الثابت لدى ويزدوم تري فندز، «مجلس الاحتياطي سلط الضوء على استمرار الضبابية الكثيفة. في مثل هذه الأجواء، وفي ظل تضخم غير مستقر، فلن يغيروا مسار السياسة النقدية».

كان ستاندرد أند بورز 500 مستقرا إثر إعلان مجلس الاحتياطي، لكنه صعد لاحقا إلى ذروة قياسية للجلسة بعد قول جيروم باول رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي إن «الوقت لم يحن بعد» لمناقشة تقليص دعم البنك المركزي للتعافي الاقتصادي.

وقال مسوؤولن كبار بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لصالح الأُسر والتعليم عندما يلقي كلمته الأولى أمام الكونجرس.

وارتفع سهم ألفابيت (جوجل)، إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت الثلاثاء عن أرباح قياسية للربع الثاني على التوالي وعن خطط لإعادة شراء ما قيمته 50 مليار دولار من الأسهم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 161.59 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 33823.34 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 3.27 نقطة أو 0.08 بالمئة ليسجل 4183.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 39.19 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 14051.03 نقطة. (رويترز)