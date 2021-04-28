شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات العشر الأكثر تمكيناً للتطور الوظيفي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت لينكدإن، عن قائمتها لأبرز الشركات في دولة الإمارات لعام 2021، والتي تحدد أفضل أماكن العمل التي تمكن كوادرها من تنمية مسيرتهم المهنية وتطوير مهاراتهم وتحقيق التقدم الوظيفي.

وترصد القائمة، الصادرة عن عن فريق أخبار لينكدإن، بيانات الموقع والمسارات المهنية لملايين الموظفين في 20 سوقاً عالمياً، بحيث تعكس الصورة العامة للحالة الاقتصادية وكيفية تعامل الشركات معها.

وشكلت شركات البيع بالتجزئة، بما فيها مجموعات «لاندمارك» و«الفطيم» و«ماجد الفطيم» و«الطاير»، 40% من القائمة، مما يعكس الدور الاقتصادي الهام الذي أداه هذا القطاع خلال جائحة كوفيد-19. كما أدرجت على القائمة شركتا الاستشارات الإدارية والمالية «برايس ووترهاوس كوبرز» و«ديلويت»، بالإضافة إلى «مبادلة»، و«جهاز أبوظبي للاستثمار»، و«جنرال إلكتريك»، و«بروكتر آند غامبل» التي تعد جميعا ضمن الشركات ذات التأثير الأكبر في المجال المهني في الإمارات.

وتستثمر الشركات الواردة في القائمة بشكل مستمر في تمكين الموظفين، ودعم تقدمهم المهني وتنمية مهاراتهم، من خلال تأمين بيئة عمل مستقرّة وتوفير فرص متساوية للجنسين، وهو ما ضمن موقعاً ضمن أفضل أماكن العمل التي تمكّن موظفيها بالتزامن مع عبورها نحو مرحلة ما بعد الجائحة.

وتنشر لينكدإن قائمة أبرز الشركات في 20 سوقاً عالمياً، تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والإمارات والسعودية وقطر والهند واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا.