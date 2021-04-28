شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بورصة لندن ووفورات «رفينيتيف» على المسار الصحيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بورصة لندن زيادة أرباحها 3.9 بالمئة في الربع الأول وقالت إنها في سبيلها لتحقيق الوفورات المنتظرة من دمج شركة رفينيتيف للبيانات والتحليلات وهي صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار.

وقالت المجموعة إنها حققت وفورات حوالي 40 مليون استرليني (55.5 مليون دولار) في تكلفة التشغيل المشتركة من الاستحواذ على رفينيتيف وأطلقت منتجات جديدة.

وتابعت انها لا تزال واثقة من تحقيق 25 بالمئة من هدف التوفير الذي أعلنته ويبلغ 350 مليون استرليني بحلول نهاية العام وهو ما يتفق مع التوقعات السابقة.

وأكملت المجموعة صفقة الاستحواذ على رفينيتيف في يناير /كانون الثاني لتتحول البورصة التي تأسست قبل 300 عام إلى عملاق لبيانات أسواق المال في ليلة وضحاها ولكنها تظل في المرتبة الثانية بعد بلومبرج.

وتمتلك تومسون رويترز الشركة الأم لرويترز نيوز حصة 15 بالمئة في بورصة لندن بعد صفقة رفينيتيف. (رويترز)