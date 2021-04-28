شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للعناية بالسيارات خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتطلّب السيارات مزيداً من الاهتمام والعناية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلباً عليها خلال الصيف في المنطقة. ويشارك الخبراء في مراكز خدمة إنفينيتي أهم خمس نصائح للحفاظ على قيادة سلسلة وآمنة خلال الفصل الحارّ، بدءاً من صيانة مكيف الهواء إلى معايرة ضغط الإطارات والحفاظ على سلامة البطارية.

1. فحص وتجهيز وحدة تكييف الهواء

تتزايد أهمية نظام تكييف الهواء بالسيارة خلال فصل الصيف، ومن الضروري التأكد من عمل هذا النظام بالمستوى الأمثل، حيث يتعيّن فحص المرشحات بانتظام والعمل على صيانتها بسرعة عند اتساخها.

2. معايرة ضغط الإطارات بانتظام

ينبغي مراقبة ضغط الإطارات بشكل مستمرّ لضمان تحمّلها للحرارة المرتفعة، إذ يتسبب نقص ضغط الإطارات بارتفاع حرارتها ما يجعلها عرضةً للتلف أو الانفجار. ويجب معايرة ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل بالشهر خلال فصل الصيف عندما تكون الإطارات باردة.

3. التأكد من سلامة البطارية

قد تسبب الأجواء الصيفية الحارة ارتفاع حرارة البطارية، ما قد يؤدي إلى فشلها في نهاية المطاف. وينبغي فحص البطارية التي تجاوز عمرها ثلاث سنوات لتحديد فعاليتها بدقة، إذ تعمل السيارة والبطارية بجهدٍ أكبر خلال فصل الصيف نظراً لاستخدام نظام تكييف الهواء وزيادة تبخر السوائل، لذا من الضروري مراقبة فعالية البطارية جيداً في هذه الأوقات.

4. فحص مستويات السوائل والزيوت بانتظام

ينبغي فحص جميع الزيوت والسوائل في السيارة من زيوت المكابح ونظام نقل الحركة والسوائل الخاصة بغسيل الزجاج الأمامي بانتظام؛ إذ تكون هذه السوائل أكثر عرضة للتبخر بسرعة عند ارتفاع درجات الحرارة. كما يجب البدء بخدمات صيانة السيارة الأساسية كتبديل الزيوت قبل موسم الصيف.

5. الحفاظ على برودة محرك السيارة

يعدّ الحفاظ على برودة محرك السيارة في الأشهر الأكثر حرارة في الإمارات العربية المتحدة أمراً بالغ الأهمية للسيارة وركابها أيضاً. وينبغي فحص مستويات سائل التبريد بالسيارة والبحث عن أي تسريب محتمل.