80 % تغطية «دو» لمناطق أبوظبي ودبي المأهولة بشبكات الجيل الخامس

دبي: حمدي سعد

بلغت نسبة التغطية بشبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك في المناطق المأهولة بالسكان في أبوظبي ودبي من قبل شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 80% فيما تتراوح في بقية إمارات الدولة بين 50 و 60%، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لتقديم خدمات الجيل الخامس الأرضية في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ورهنت الشركة عودة معدلات الأرباح والإيرادات إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بمواصلة التحسن الاقتصادي الذي تحققه الإمارات حالياً، بفعل قدرتها على السيطرة على الجائحة، وتحقيق معدلات الأعلى عالمياً في تقديم اللقاحات ومن ثم عودة الأعمال وقطاع السياحة إلى طبيعتها وانطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر المقبل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في تصريحات ل«الخليج»: إن الشركة لديها الملاءة المالية الكافية لمواصلة إنفاقها الاستثماري على جميع عملياتها خلال 2021، مؤكداً عدم تأثر هذا الإنفاق سلباً بسبب أزمة «كوفيد-19».

وأشار الحساوي إلى مضاعفة الشركة إنفاقها الاستثماري على بنيتها التحتية بنحو 3 أضعاف،مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة وبما يوازي 19.7 % من الإيرادات بهدف تعزيز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الدولة.

وأضاف أن الشركة استفادت بقوة من دروس أزمة «كوفيد-19»، فيما يتعلق بتغير طبيعة الأعمال في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تغير عادات الاستخدام بشكل كبير من قبل العملاء الأفراد، وهو ما عملت الشركة على مواكبته بسرعة وكفاءة محققة معدلات نمو جيدة منذ الربع الثالث 2020 ووصولاً إلى الربع الأول 2021. وقال: إن إنفاق الشركة على البنية التحتية الخاصة بشبكات الهاتف المتحرك والأرضي يتواصل، للمساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العالمية والإقليمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على مستوى تطوير شبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك والثابت وشبكة الألياف الضوئية وترقية مستوى الخدمات بشكل عام إلى مستويات تفوق المستويات العالمية، والتي يطمح إليها عملاء الشركة في الدولة.

وكشف الحساوي، عن زيادة تركيز الشركة على خدمات قطاعات الأعمال مثل خدمات الاستضافة وإدارة البيانات بشكل عام، عبر توفير بنية اتصالات ومعلومات قوية، مشيراً إلى اعتزام الشركة تطوير مراكز بيانات في الدولة، لتلبية الطلب المتنامي من قبل جميع القطاعات على خدمات البيانات، وبما يواكب التوجهات الحكومية للتحول الرقمي والمدن الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تعمل الإمارات على تحقيق نجاحات كبيرة فيها.

وقال: إن عدد عملاء الهاتف المتحرك في الشركة شهد تراجعاً خلال الربع الثاني العام 2020، بسبب فترة الإغلاق أو فقدان عدد من المشتركين لوظائفهم أو حصولهم على إجازات طويلة، أو توجه العديد من العملاء لاستخدام الهاتف الأرضي أو الإنترنت للتواصل، لكن الشركة أثبتت قدرتها على التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.