شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البنزين ترتفع فلساً واحداً في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت أسعار البنزين في الإمارات بشكل طفيف اعتباراً من مطلع مايو/ أيار 2021 بنسبة لا تتجاوز 0.4 % وبواقع فلس واحد مقارنة مع أسعار إبريل/ نيسان الجاري، فيما انخفضت أسعار الديزل 2.2 % بواقع 5 فلوس بحسب ما اعلنته الشركات المزودة.

وارتفع سعر لتر البنزين الممتاز 98 في مايو المقبل بنسبة 0.4 % ليصبح سعر اللتر الواحد مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة 2.30 درهم مقارنة مع 2.29 درهم في إبريل، ويرتفع سعر لتر البنزين 95 بنسبة 0.4 % تمثل ارتفاعاً بمقدار فلس واحد ليصبح سعر اللتر 2.18 درهم بدلاً من 2.17 درهم في إبريل، كما يرتفع سعر لتر البنزين 91 بنسبة 0.4 % تعادل فلساً واحداً ليصبح سعر اللتر 2.11 درهم بدلاً من 2.10 درهم في إبريل الجاري، فيما ينخفض سعر لتر الديزل 2.2 % تمثل 5 فلوس انخفاضاً، ليصبح سعر اللتر الواحد 2.17 درهم مقارنة مع 2.22 درهم لشهر إبريل الجاري.