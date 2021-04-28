شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار العقارات في أبوظبي بأكثر من 4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد البشير

ارتفعت قيم رأس المال السكني في أبوظبي بأكثر من 4% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2021، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «فاليوستارت».

وشهد مؤشر الأسعار لدى «فاليوستارت» نمواً ربع سنوي متتالياً للمناطق الاستثمارية في أبوظبي للمرة الثانية منذ عام 2016، حيث شهد الربع السابق زيادة بنسبة 1%، وكانت قيمة رأس المال أقل بنسبة 3% فقط من الربع الأول.

وبلغ متوسط القيمة السكنية 803 دراهم للقدم المربعة خلال الربع الأول، حيث بلغت القيمة 878 درهماً لكل قدم مربعة للشقق، و623 درهماً لكل قدم مربعة للفلل.

وأضافت الشركة أن جميع العقارات التي يقيس أداءها المؤشر شهدت نمواً فصلياً في قيم رأس المال تتراوح بين 1.8% إلى 5.6%.

وكانت المناطق التي حققت أعلى المكاسب هي جزيرة الريم وجزيرة المنيرة والريف وقرية هيدرا وجزيرة السعديات.

وفيما يتعلق بالعرض السكني، كان لدى مدينة أبوظبي ما يقدر ب 241,289 منزلًا سكنياً اعتباراً من عام 2020. وتم تأكيد اكتمال 3600 وحدة سكنية، و3175 شقة و 425 فيلا / تاون هاوس.

بالنسبة لعام 2021، بلغ التقدير الأولي للوحدات القادمة 12184 عقاراً مع 11223 شقة و 961 فيلّا / تاون هاوس.