شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات فصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سببت أزمة كوفيد-19 في بروز توجهات جديدة في قطاع العقارات، ليس في دبي فقط، وإنما في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة واضحة في معدل الطلب على وحدات الفلل/ منازل التاون هاوس، الأمر الذي جعلها واحدةً من أهم التوجهات التي سجلتها معاملات البيع العقارية.

وسجل الربع الأول من عام 2021 أعلى عدد من معاملات البيع العقارية في القطاع على مر تاريخه، حيث شهد مبيعات شهرية قياسية وغير مسبوقة في العقارات الجاهزة، تصدرها قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس بعد استحواذه على ثلث مبيعات العقارات السكنية في السوق الثانوية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت لينيت عباد، مدير البحوث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «شهدنا في «بروبرتي فايندر» زيادةً ملحوظةً في مستويات الطلب على البيانات والتوجهات المرتبطة بقطاع الفلل ومنازل التاون هاوس خلال العام الماضي. كما ازداد نمو توجهات البحث عنها عبر الإنترنت، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على مبيعاتها خلال عام 2020. ولا نتوقع أن تخبو هذه التوجهات قريباً، خاصةً بعد حفاظها على زخمها خلال هذا العام؛ حيث يتبع المطورون العقاريون التوجهات الرائجة، ويضيفون مراحل جديدة لبناء الفلل ومنازل التاون هاوس ضمن المشاريع القائمة بالفعل، والتي يتم بيعها بعد ساعات قليلة من طرحها بالسوق».

زيادة ملحوظة

ووفقاً ل«داتا فايندر»، منصة البيانات والرؤى العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، ارتفعت المبيعات الإجمالية في السوق الثانوية بنسبة 72% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما سجلت مبيعات الشقق الجاهزة زيادةً بنسبة 40% فيما ارتفعت مبيعات الفلل/ منازل التاون هاوس بنسبة 231.5%، حيث حققت 2,231 عملية بيع في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً ب 673 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أحرزت المجمعات السكنية الأكثر شهرةً زيادةً ملحوظةً في أرقام المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020.

واستأثرت «دبي هيلز استيت»و«المرابع العربية» و«الينابيع» و«ند الشبا» ب 30% من إجمالي مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس في السوق الثانوية خلال الربع الأول من عام 2021.