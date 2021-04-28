شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ أبوظبي تُصدر سندات بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن موانئ أبوظبي أصدرت سندات بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بعد تلقيها طلبات من مستثمرين تزيد على 4.6 مليار دولار.

وحددت الشركة سعر السندات عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقامت بترتيب الإصدار بنوك «سيتي» و«أبوظبي الأول» و«ستاندرد تشارترد»، و«إتش إس بي سي» و«ميزوهو» و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أجريكول» و«إس إم بي سي نيكو». (رويترز)