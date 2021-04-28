في كل عام، وتحديداً في شهر رمضان المبارك، تتسابق المحطات والقنوات التلفزيونية في عرض برامجها، وفي جلّها تكون برامج ومسلسلات مكررة بحسب الإقليم، أو القنوات المتعددة، في البلد الواحد، خصوصاً في ما يتعلق بالدراما التلفزيونية تحديداً، وهي الوجبة الرئيسية في الإعلام المرئي في هذا الشهر الكريم.

هذه المسلسلات التلفزيونية لا تعرض الواقع بما يحتويه أبداً، ولا تقدم حلولاً لمشكلات وأمراض المجتمع، بل تكرر مواضيعها في كل عام، وتختلق مشكلات اجتماعية غير موجودة لترسّخها في المجتمع، وهذا ما شهدناه في كثير من السنوات حين أنتجت ظواهر اجتماعية بدأت بمسلسل، وانتهت إلى حياتنا الواقعية.

ما يمكن التعويل عليه هو المسابقات والبرامج التلفزيونية الاجتماعية والعلمية والتراثية النادرة التي تعرض على هذه القناة، أو تلك. وهنا لابد من ذكر برنامج «إنت كفو» الذي يعرض على قناة البحرين والذي أثبت نجاحه وتأثيره منذ حلقته الأولى.

برنامج كهذا كان كفيلاً بأن ينسف شيئاً من الصورة الذهنية التي رسّختها المسلسلات الخليجية للمواطن الخليجي، وأثبت أنه قادر على العطاء والتضحية كغيره، ذكي وناجح، طموح ومثابر، وأن الخليجي باختلاف سنه وثقافته «كفو» حين يحتاج إليه وطنه أو مجتمعه، أو حين تحتاج إليه أسرته،أ و حين يصر على مواصلة دربه بعد كل عرقلة أو حاجز.

البرنامج يعرض نماذج بحرينية كافحت، ونجحت، وتطوّعت، وضحّت، وقدّمت، وتجاوزت صعاباً في حياتها، فكانت مثالاً يحتذى به. برنامج جاء جديداً في فكرته، جميلاً في إخراجه، ومتميزاً في طاقة السعادة والحب التي بثها في نفوس الشخصيات المختارة على اختلاف سنها وثقافاتها، وفي نفوس المشاهدين الذين تأثروا، وتحمّسوا، وتفاعلوا مع كل حلقة.

نحن بحاجة لإظهار هذه النماذج الموجودة بكثرة في مجتمعاتنا، بوسائل مختلفة، لنعرف، نحن قبل غيرنا، أن المجتمع الخليجي مختلف عمّا تبثه المسلسلات التلفزيونية، وأن المواطن الخليجي لا يختلف عن غيره في كفاحه، ومشاعره، ونبل أخلاقه.

نعوّل على مثل هذه البرامج، لأننا ببساطة فقدنا ثقتنا بالدراما التي لا تُظهر سوى قبح غير موجود، إلا نادراً.

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