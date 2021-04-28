العراق يسجل 44 وفاة و 6858 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلن العراق اليوم تسجيل 44 حالة وفاة و 6858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 15392حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1051868 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 7052 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 927575 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108901 مصاب منهم 560 في العناية المركزة.