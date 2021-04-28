شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات خلال العطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف فى بيان له اليوم، أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوي الجمهورية، وتم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة، وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.