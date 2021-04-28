شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الإبقاء على سياسته النقدية التي يتبنى من خلالها التيسير الكمي حيث ثبت الفائدة قرب الصفر دون تغيير وقرر المضي قدما في مشتريات الأصول (120 مليار دولار شهريا) مع التمسك بالنظرة التفاؤلية بشأن الاقتصاد الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري السلعي في أمريكا سجل عجزا بنحو 90.58 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلق المعدن عند 26.09 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود الفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% أو ما يعادل 33 سنتا إلى 26.12 دولار للاوقية.