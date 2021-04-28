شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بدعم من بيانات التجزئة القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية قوية فضلا عن استيعاب بيان البنك المركزي الياباني بالأمس.



وكان البنك المركزي الياباني قد ذكر في بيانه الصادر أمس بأنه يتوقع استمرار ضعف التضخم وبقاءه دون المستهدف (2%)، وعلى أثر ذلك، تعهد بمواصلة ضخ التحفيز النقدي من أجل كبح تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ودعم النمو والتعافي.



وقرر البنك المركزي الياباني في خطوة متوقعة اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير.



وأبقى البنك المركزي أيضا على توقعاته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تسجيل تعاف معتدل بدعم من الصادرات والطلب من جانب الولايات المتحدة والصين.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في اليابان ارتفع بنسبة 5.2% خلال الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات محللين بنمو نسبته 4.6%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 108.6، وسجل أعلى سعر عند 109.08 وأقل سعر عند 108.5.