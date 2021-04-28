شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي يبقي على سياسة التيسير الكمي ويرى تحسناً في مختلف القطاعات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية التي يتبنى من خلالها التيسير الكمي حيث ثبت الفائدة قرب الصفر دون تغيير وقرر المضي قدما في مشتريات الأصول (120 مليار دولار شهريا) مع التمسك بالنظرة التفاؤلية بشأن الاقتصاد الأمريكي.



وأفاد البنك المركزي أن هناك تقدما يجري إحرازه على صعيد توزيع اللقاحات المضاد لفيروس كورونا والدعم من جانب السياسات المالية والنقدية، وهو ما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية لا سيما التوظيف الذي شهد نموا في الأسابيع الست الماضية.



وأشار البنك المركزي إلى أنه حتى القطاعات الأضعف والأكثر تضرراً من جائحة كورونا شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى التخلي عن مصطلح "المخاطر المتواصلة" والمرتبطة بالأزمة الصحية المستمرة الذي كان في لغة بياناته السابقة.