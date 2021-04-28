شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع انتظار بيان البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل انتظار المستثمرين لقرار وبيان الاحتياطي الفيدرالي.



وسوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عد النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري السلعي في أمريكا سجل عجزا بنحو 90.58 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% أو مايعادل4.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1776.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1761.8 دولار.