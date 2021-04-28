شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي، وذلك مع تحول الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكشف عن سياسته النقدية بعد قليل.



وتواصل الشركات الأمريكية الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول، وكشفت "ألفابت" و"مايكروسوفت" بالأمس عن نتائجهما والتي شملت تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات بدعم من الحوسبة السحابية.



وسوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عد النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري السلعي في أمريكا سجل عجزا بنحو 90.58 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.