شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه عقب زيادة طفيف في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه على الرغم من زيادة غير متوقعة لكن طفيفة في المخزون الأمريكي.



كان اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين ضمن تحالف ما يعرف بـ"أوبك بلس" قد أسفر عن قرار بالإبقاء على سياسات إنتاج النفط دون تغيير، وذلك بعد تعديل مستويات الإنتاج بداية هذا الشهر.



وتتضمن هذه السياسات مع أعلنته "أوبك بلس" في اجتماع الشهر الماضي عن زيادة تدريجية في مستويات الإنتاج بداية من مايو/أيار بإجمالي 1.15 مليون برميل يومياً على مدار ثلاثة أشهر.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 100 ألف برميل إلى 493.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 200 ألف برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% إلى 67.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.