شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الأسترالي عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.9%، كما ارتفعت أسعار المستهلكين عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.3% في مارس/آذار، وهو ما جاء دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وعلاوة على ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي في أستراليا فائضاً قدره 8.5 مليار دولار أسترالي خلال الشهر الماضي بعد فائض قدره 7.54 مليار دولار أسترالي.



من ناحية أخرى، سوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عد النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش عند 0.7764، وسجل أعلى سعر عند 0.7774 وأقل سعر عند 0.7725.