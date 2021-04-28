شكرا لقرائتكم خبر عن طرد الدبلوماسيين.. طلقات خلبيّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب المحرر السياسي

تبادل طرد الدبلوماسيين بين الدول ليس جديداً في تاريخ العلاقات الدبلوماسية على مستوى العالم؛ بل إنه مألوف أكثر من غيره من الإجراءات باعتباره خياراً قوياً؛ للتعبير عن درجة عالية من الاستياء وحجم التوترات بين الطرفين، فضلاً عن كونه خياراً سهلاً يمكن ترميم تبعاته بأقل الخسائر عندما تعود المياه إلى مجاريها.

في ظل الحساسية الخاصة التي تتسم بها علاقات روسيا مع دول الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة، ربما يكون هذا المحور من العلاقات الأكثر تعرضاً لحالات طرد دبلوماسيين منذ توقيع اتفاقية فيينا؛ الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول عام 1961.

وبموجب المادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة يمكن لأي دولة كإجراء دبلوماسي، اعتبار سفير دولة أخرى على أراضيها أو أي دبلوماسي آخر «شخصاً غير مرغوب به» من دون ذكر الأسباب.

وقد أعلنت جمهورية التشيك مؤخراً عن طرد 18 دبلوماسياً روسياً يزعم جهاز المخابرات التشيكية أنهم عملاء للاستخبارات الروسية ويشتبه في تورطهم في انفجار مستودع أسلحة تشيكي عام 2014. وقد ردت موسكو بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين التشيك. وللتعبير عن شدة الاستياء؛ منحت موسكو المطرودين 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وكان طبيعياً أن تترافق قرارات الطرد المتبادل مع بيانات تعكس المدى الذي بلغته التوترات بين الروس والغرب؛ حيث تتزعم الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة حملة تجديد تحالفات قديمة توحي بأن العالم ذاهب من جديد إلى حرب باردة تستقطب دوله في محورين.

ولعل هذا ما يبرر دعوة الحكومة التشيكية دول الغرب الأخرى لطرد الدبلوماسيين الروس؛ حيث ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم خلال الأسبوع الماضي الادعاءات التشيكية فيما يتعلق بانفجار مستودع الأسلحة في غابة بمنطقة فربتيتشي شرقي جمهورية التشيك، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.

وجاء في تقارير الشرطة التشيكية أن اثنين من المشتبه فيهم على صلة بالانفجار، وهما ألكسندر ميشكين وأناتولي تشبيغوف، وهما متهمان بالتورط في حادث تسميم سيرجي سكريبال؛ وهو عميل روسي مزدوج وابنته في بريطانيا عام 2018.

واتهم الروس جمهورية التشيك بتنفيذ تعليمات أسيادها الأمريكيين في نبش قضايا قديمة؛ لتجديد التوتر مع روسيا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: «ضمن رغبتها في إرضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، تفوقت السلطات التشيكية في هذا الصدد حتى على أسيادها على الجانب الآخر من المحيط».

وتقف واشنطن بقوة وراء القرار التشيكي؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وقوف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب جمهورية التشيك، في تصديها الحازم للأنشطة التخريبية الروسية على الأراضي التشيكية.

طرد متبادل

ولا يمكن فصل حرب طرد الدبلوماسيين عن الموقف المتوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تحظى بدعم قوي من واشنطن ودول الغرب في مواجهة ما تعده تدخلاً روسياً في شؤونها الداخلية بعد احتلال جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في إقليم دونباس الذي يشهد نزاعات عسكرية مستمرة. وقد تطور الموقف في الأسابيع الأخيرة وعزز كل جانب حشوده العسكرية، ما اضطر روسيا لإغلاق ثلاثة مناطق في البحر الأسود في وجه السفن الأجنبية؛ إثر إرسال الأمريكيين مدمرتين إلى المنطقة.

وقد أعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية مؤخراً أنها اعتقلت القنصل الأوكراني في سان بطرسبرج، بتهمة ضبطه متلبساً أثناء تلقيه معلومات سرية من مواطن روسي. وقالت الوكالة: إن تلك المعلومات تضمنت تفاصيل من قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة، وقواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وتماشياً مع هذا التوجه طردت إيطاليا اثنين من الدبلوماسيين في السفارة الروسية في روما بعد اعتقال ضابط في البحرية الإيطالية متلبساً بتسليم وثائق سرية لمسؤول عسكري روسي في قضية تجسس أثارت غضب روما. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن ذلك أمر خطر جداً. واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية في روما السفير الروسي، سيرغي رازوف.

وأكدت السفارة الروسية اعتقال الملحق العسكري لها، من دون ذكر تفاصل أخرى، لكنها أعربت عن أملها بألا يؤثر الحادث في العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك طردت بلغاريا، العضو في الناتو، دبلوماسيين روسيين اثنين؛ بسبب ما قالت إنه نشاط استخباراتي يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية.

وسارعت موسكو لطرد 5 موظفين في سفارة بولندا، معتبرة إياهم شخصيات غير مرغوب فيها؛ وذلك رداً على إجراء مماثل قامت به بولندا بحق 3 موظفين في سفارة روسيا في وارسو متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تضر بالبلاد.

وقالت الخارجية الروسية التي اعتبرت القرار اصطفافاً مع الموقف الأمريكي، إنها استدعت يوم الجمعة السفير البولندي لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، وأعربت له عن استيائها الشديد من قرار وارسو بحق هؤلاء الدبلوماسيين الروس الثلاثة.

وأعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، أن بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس في إطار الخلاف الدبلوماسي المستمر بين جارتها الجمهورية التشيكية وروسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تقتصر قرارات الطرد على ما ذكر؛ بل إن كلاً من لاتفيا وليتوانيا وأستونيا أعلنت في وقت واحد عن طرد دبلوماسيين روس.

تبريد

وإذا أضيفت إلى حملة طرد الدبلوماسيين الشعواء الحالية، قرارت طرد مماثلة نفذتها واشنطن و14 دولة أوروبية بعد حادثة تسميم سكريبال عام 2018، تصبح روسيا أقرب إلى «شيطان» الأنشطة الدبلوماسية المشبوهة، لكن واقع الحال يقول كلاماً آخر. فمثل هذه الأنشطة لا تنقطع بين الدول وتبقى سرية لحين اللزوم؛ حيث يتم توظيف بعض أحداثها في الحبكة السياسية عند تصعيد أي أزمة.

وقد بادرت روسيا إلى سحب جزء من قواتها عند الحدود الأوكرانية وسط التحضيرات الجارية لعقد قمة بين بوتين وبايدن وإعلان كل من موسكو وواشنطن صراحة عن استمرار التنسيق بينهما في عدد من القضايا العالمية بما فيها الوضع على الحدود الأوكرانية. كما أعلن بوتين لدى استقباله الرئيس البيلاروسي عن استعداده لاستقبال الرئيس الأوكراني كبادرة حسن نية.

وفي الوقت الذي يستبعد الجميع احتمالات المواجهة العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة التي تركز جهودها على محاصرة الصين، وتنشغل معظم دول العالم في مواجهة وباء لا يكل عن التمحور والظهور في أشكال مستجدة، فلا بد من أن يطغى منطق العقل والحكمة وتسير الأمور نحو التهدئة بدل التصعيد لتبقى قرارات طرد الدبلوماسيين مجرد طلقات خلبية في فضاء مفتوح.