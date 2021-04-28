شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار درهم أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2021؛ حيث بلغت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9 %، وبهامش صافي ربح نسبته 18%.

وصلت أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7 %، وبهامش سنوي نسبته 51 %.

وصلت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 4 %.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة اتصالات»: «تأتي نتائج «اتصالات» للربع الأول من عام 2021، استمراراً لأدائها القوي والمميز الذي نجحت من تحقيقه خلال العام الماضي، بفضل المرونة التي أظهرتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، فإن هذه النتائج تؤكد استمرار نظرة الشركة المتفائلة والإيجابية نحو المستقبل. كما تمكنت «اتصالات» أيضاً من تحقيق أداء قياسي، عبر مساعدة عملائها على التكيف مع واقع العمل والتعلم الجديد ومن أي مكان، مع مواصلة تقديم الخدمات المبتكرة والرقمية التي يحتاج إليها العملاء ويتطلعون إليها».

مضيفاً: «لقد حرصت فرق عمل الشركة على توفير مختلف أشكال الدعم اللازم للعملاء أينما كانوا وفي أي وقت، وبالشكل الذي مكّنهم من التمتع بالخدمات والتقنيات الضرورية التي حافظت على بقائهم على اتصال دائم. لقد أصبح من الواضح أن التحول الرقمي هو محرك النمو المستقبلي، وهو ما يجعل من مشغلي الاتصالات الممكن الرئيسي والفاعل لتحقيق هذا التحول والارتقاء به. من هنا، ستواصل «اتصالات» جهودها لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، من خلال الحفاظ على بنية تحتية وشبكية فائقة التطور، وتحويل نموذجها التشغيلي، والاستثمار في التقنيات المستقبلية للمساعدة على إيجاد مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات، وكذلك من خلال إطلاق ونشر الخدمات والحلول الرقمية الجديدة والمبتكرة عبر مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها».

وقال: «يطيب لي أن أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على رؤيتها التي أسهمت بدور محوري في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر الدول تقدماً في العالم في المجال الرقمي. لقد كانت هذه الرؤية بمثابة الملهم لــ«اتصالات» للعمل على بناء شبكات عالمية المستوى وتقديم خدمات مبتكرة ورائدة. وبهذه المناسبة ستواصل الشركة التركيز على فرص النمو الواعدة وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة مع تقديم قيمة مضافة وطويلة الأجل لجميع مساهميها».

قاعدة المشتركين

وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 12.4 مليون مشترك، في حين وصلت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 4%.

الإيرادات والأرباح الصافية

بلغت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9%، وبهامش صافي ربح وصلت نسبته إلى 18%.

وزادت أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.7%، لتصل إلى6.8 مليار درهم، وبهامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء سنوي مستقر وصلت نسبته على أساس سنوي إلى 51%.