شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أسواق جديدة وتنشيط تحصيل المستحقات أبرزها.. 7 توصيات لعمومية "شينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شيني"- إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية- مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021/2022 بفائض قدره 6.259 مليون جنيه، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير تقوم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2021/2022 ورد الشركة عليهما.

وأوصت الجمعية العامة العادية لشركة شيني، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بـ

1- يتعين على الشركة إعادة النظر في مدى جدوى تشغيل مصنعي الأدوات الصحية والأدوات المنزلية في خطة لإعادة الهيكلة وإصلاح مسارها نظرًا لعدم تغطية الأسعار التكلفة المقدرة مما يتطلب ضرورة موائمة الأسعار المقدرة مع التكلفة.

2- يتعين على الشركة تكثيف الجهود والاهتمام بفتح أسواق جديدة مع أهمية قيام قطاع التسويق بالشركة بدور مؤثر في هذا المجال للوصول إلى تحقيق أرقام الموازنة المعروضة.

3- التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن تنشيط تحصيل مستحقاتها لدى الغير لتوفير السيولة المالية اللازمة لنشاط الشركة.

4- يتعين على الشركة إعداد دراسة تفصيلية عن مدى احتياجها من الخزون الراكد وبطئ الحركة وسرعة التصرف الأمثل في هذا المخزون وفق خطة زمنية وعرضها على الشركة القابضة.

5- يتعين على الشركة العمل على ضبط وترشيد عناصر التكاليف المختلف لزيادة العائد على استثمارات الشركة.

6- يتعين على الشركة وضع نظام جيد لتفعيل ورقابة الجودة للتقليل من الفاقد والكسر لتحسين جودة منتجات الشركة.

7- ضرورة العمل على تصريف المخزون من الإنتاج التام لتفادي تراكمه حتى لا يكون هناك أموال معطلة.