شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة تجلي آلاف السكان من مدينة بون الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت السلطات الألمانية، الأربعاء، خمسة آلاف شخص من مدينة بون، إلى حين إبطال خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء.

وعثر على القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوجراماً بعد ظهر، الثلاثاء في منطقة حي لينجسدورف. واضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في دائرة نصف قطرها 500 متر، حتى تم إبطال مفقعول القنبلة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل السماح لهم بالعودة. وشارك في المهمة أكثر من 150 فرداً من رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والشرطة.