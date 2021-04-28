شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر السابق يرفض اتهامه بالاعتداء على سيدتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال رايان جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه غير مذنب خلال مثوله أمام محكمة الأربعاء بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين.

وواجه مدرب ويلز السابق (47 عاماً) اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات، والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وارتدى جيجز سترة داكنة وربطة عنق، ووقف خلف حاجز زجاجي وأعطى بياناته قبل أن يرفض الإقرار بالذنب أمام الاتهامات.

وحتى يوم الجمعة الماضي، كان جيجز، الذي قال إنه يريد تبرئة اسمه، مدرباً لمنتخب ويلز، لكنه استبدل بمساعده روبرت بيدج قبل بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وهذا أول ظهور لجيجز في محكمة بمانشستر خلال هذه القضية التي جذبت اهتماماً إعلامياً كبيراً من الخارج، وتابع الصحفيون جلسة الاستماع عبر الفيديو.

وخاض جيجز 963 مباراة خلال 23 عاماً مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب، وهو رقم قياسي، وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة، بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

كما مثل ويلز 64 مرة بين 1991 و2007، وتولى تدريب المنتخب في 2018.