شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة رأس الخيمة: جهود حثيثة للحدّ من «كورونا» خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الاجتماع الرابع للجنة القيادة العُليا الدائمة برأس الخيمة (2021)، عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله الحديدي، نائب القائد العام، وأعضاء فريق اللجنة.

وأكد بن علوان الجهود الحثيثة، التي تبذلها مراكز تقديم الخدمة، ومختلف الإدارات والوحدات الشرطية، بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، لتطبيق الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس«كورونا»، خلال رمضان المبارك، والمساهمة في الحفاظ على أمن الأفراد ومنتسبي الشرطة وسلامتهم.

وتناول الاجتماع الاستعداد للخمسين، ومناقشة نتائج المؤشرات الوطنية والإستراتيجية ونتائج مؤشرات الدفاع المدني عن الربع الأول 2021، وناقش الخطة الإعلامية للقيادة في العام ذاته، وراجع التقرير الإحصائي الأمني عن مارس 2021.

ووجه بن علوان بمواكبة التحديث الإستراتيجي الشامل، بتطبيق خطط الاستعداد للخمسين في التميز والريادة، ومواكبة رؤية الإمارات 2071، بما يتواءم مع الأجندة الوطنية، وإستراتيجية وزارة الداخلية.