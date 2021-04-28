شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تنظم فعاليات تشجّع على تبنّي ممارسات مستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بمناسبة يوم الأرض العالمي 2021 الذي أقيم هذا العام تحت شعار «تعافي الأرض»، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، نشاطات وفعاليات، عن بُعد، لتأكيد أهمية تبنّي الممارسات المستدامة، للمساهمة في تعافي الأرض، والحفاظ على مواردها. وتنظم الهيئة عدداً من البرامج والمبادرات البيئية والحملات التوعوية، على مدار العام، للتشجيع على تبنّي نمط حياة مستدام، والاشتراك في دعم الجهود الوطنية والعالمية، للحدّ من الانبعاثات الكربونية وظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري.

ودعت الجمهور للتعبيرعن صوتهم وتضامنهم مع الجهود العالمية، للحفاظ على كوكب الأرض والموارد الطبيعية، عبر الوسم #تعافي_الأرض، في منصات التواصل. كما حثت على تبني أفضل الممارسات البيئية، ومنها استخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء، واقتناء السيارات الكهربائية، والصديقة للبيئة، وترشيد الاستهلاك، وزراعة المزيد من الأشجار، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 7% من القدرة الإنتاجية للطاقة، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2020، و 75% بحلول عام 2050. وتبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي حالياً نحو 9%، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في الاستراتيجية.

وتتضمن المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً في الطاقة المتجددة والنظيفة، المرحلتين الرابعة والخامسة من»مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية«، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030. وسيسهم عند اكتماله في تقليل 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وكذلك مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وبالتعاون بين الهيئة ومكتب»إكسبو 2020 دبي«وشركة»سيمنس«الألمانية، تنفذ الهيئة، كذلك، مشروع»الهيدروجين الأخضر«، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحتى 25 أبريل، ربط 6742 نظاماً شمسياً بشبكة الهيئة، بقدرة إجمالية تقارب 303 ميجاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية. كذلك تسهم مبادرة»الشاحن الأخضر" التي أطلقتها الهيئة في التشجيع على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة. وانتهت الهيئة من تركيب 300 محطة من محطات الشاحن الأخضر.