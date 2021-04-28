شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يشيد بالتعاون التكنولوجى بين مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
وقال محيى الدين فى تصريحات له اليوم "تطور مهم للتعاون بين مصر و كوريا الجنوبية في مجالات العلوم و التكنولوجيا المتقدمة من خلال مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر مع المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST و الذي يحتفل بعيده الذهبي هذا العام بعدما أصبح من أهم المؤسسات المتميزة في مجالاتها في العالم".
أضاف إن هذه الخطوة الموفقة من ثمار جهد لفرق عمل دؤوب و متابعة مخلصة للدكتور حازم فهمي سفير مصر في كوريا Hazem Fahmy و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية بالمشاركة مع الجانب الكوري الذي تحمس لهذه البداية الواعدة.
وقال ان كوريا، كشأن محيطها الآسيوي ذي الخطى المتسارعة في التنمية و التقدم، ذاخرة بالفرص و إمكانيات المشاركة و التعاون في عالم متعدد الأقطاب سريع التغير.