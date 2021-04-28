شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 100 ألف برميل إلى 493.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 200 ألف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 100 ألف برميل إلى 235.1 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 3.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.