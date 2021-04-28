شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التداولات مع تحول الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف مع توجه الأنظار في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن قراره بخصوص معدل الفائدة.



وتواصل الشركات الأمريكية الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول، وكشفت "ألفابت" و"مايكروسوفت" بالأمس عن نتائجهما والتي شملت تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات بدعم من الحوسبة السحابية.



وسوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عد النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري السلعي في أمريكا سجل عجزا بنحو 90.58 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 33861 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 14106 نقاط، في حين صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقطة) إلى 4196 نقطة.