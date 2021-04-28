عمومية «دانة غاز» تقر توزيع 5.5% نقداً وتنتخب إدارة جديدة

الشارقة: عبير أبو شمالة

أقرت الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز» التي عقدت، أمس الأربعاء، عن بعد، قرار توزيع أرباح بقيمة 5.5 فلس لكل سهم، أو ما يعادل 5.5% من رأسمال الشركة بإجمالي 385 مليون درهم عن عام 2020. ووافقت الجمعية المنعقدة بمشاركة مساهمين يمثلون 67.37% من رأسمال الشركة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الاحتياطي الاختياري إلى الأرباح المدورة. وتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للفترة من 2021 إلى 2024.

وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديد يضم 11 عضواً لمدة ثلاثة أعوام، وضم ثلاثة أعضاء جدد هم: يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، ونجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وأجيت جوشي، مدير عام، رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في شركة شعاع كابيتال.

وخلال العمومية، وفي رد على سؤال أحد المساهمين حول متأخرات مستحقة للشركة من هيئات ومؤسسات كهرباء ومياه محلية، قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي للشركة، إن هناك متأخرات مستحقة لمصلحة «دانة غاز» تصل إلى 168.82 مليون درهم (46 مليون دولار)، مؤكداً أن الشركة تسعى للتوصل إلى حل ودّي في مسألة المتأخرات.

مرونة

وقال حميد جعفر رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته الافتتاحية خلال الجمعية العمومية، إن أداء «دانة غاز» خلال عام 2020 أثبت مرونة الشركة على الصعيدين المالي والتشغيلي، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط الخام العالمية الذي نتج عن جائحة «كوفيد-19».

وأضاف: «لحسن الحظ ونتيجة للتحوط الطبيعي الذي تتمتع به الشركة لكونها منتجاً للغاز بشكل رئيسي وبأسعار غاز مستقرة نسبياً على المدى الطويل، فلم يكن لتقلبات أسعار النفط في نهاية العام الماضي سوى تأثير جزئي في أعمالها. فقد انخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل خلال عام 2020، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين، (وبالفعل انخفض خام غرب تكساس إلى أقل من الصفر لوهلة قصيرة)، وذلك بعدما فرضت الحكومات حول العالم قيوداً على الحركة والسفر والنشاط الاقتصادي لوقف انتشار فيروس «كوفيد- 19»، ما تسبب بانخفاض حاد في مستويات الطلب، ما نتج عنه زيادة مفاجئة في المعروض في السوق، ورغم تعافي أسعار النفط والتقدم الملموس في إعطاء اللقاح لجميع سكان العالم، لا تزال التوقعات محفوفة بالتحديات».

وكانت الشركة سجلت أرباحاً وصلت قبل احتساب المخصصات ومصادر الدخل الأخرى إلى 131 مليون درهم في 2020.

فرص النمو

وأكد حميد جعفر على فرص النمو الواعدة لأصول الشركة في إقليم كردستان العراق، والخطط الطموحة لزيادة إنتاج حقول الشركة هناك. وتحدث عن أصول الشركة في مصر التي كان من المقرر إتمام اتفاقية بيعها لمصلحة شركة «أي بي آر الوسطاني للبترول» في 14 إبريل/ نيسان 2021، قائلاً إن مجلس الإدارة قرر عدم المضي قدماً في عملية البيع والاحتفاظ بتلك الأصول وتشغيلها بعدما تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل الموعد المحدد، مؤكداً التزام الشركة التام بإدارة أصولها في مصر بفعالية، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة المصرية.

مشروع توسعة

وقال حميد جعفر إن الشركة تنفذ حالياً مشروعاً لتوسعة منشآت معالجة الغاز في إقليم كردستان العراق، حيث تهدف لبدء الإنتاج من المرحلة المقبلة بإضافة 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بحلول إبريل/ نيسان 2023، بما يتيح للشركة زيادة إنتاجها السنوي بأكثر من 50%، بما يضيف لعائدات «دانة غاز» وتدفقاتها المالية السنوية ما يتراوح بين 175 إلى 200 مليون دولار.

«أي بي آر» تقدم طلباً للتحكيم ضد «دانة غاز»

أفادت شركة «دانة غاز» بأن شركة «أي بي آر الوسطاني للبترول المحددة» الطرف المقابل في اتفاقية البيع الخاصة بأصولها البرية، قدمت طلباً للتحكيم تنازع بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع.

وأكدت شركة «دانة غاز مصر» بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية صحة موقفها القانوني، وحقها في إنهاء اتفاقية البيع والشراء، مشيرة إلى أنها ستدافع عن نفسها في إجراءات التحكيم.

وكانت شركة «دانة غاز» أعلنت، يوم الأحد الماضي، عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020