478 مليون مستخدم لـ «بينتريست».. أقل من المتوقع

تراجعت أسهم «بينتريست» بأكثر من 10% في تعاملات ما بعد التداول يوم الثلاثاء، إثر إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول، والتي خالفت من خلالها توقعات نمو المستخدمين.

وبلغت ربحية سهم شبكة التواصل الاجتماعي المعدل 11 سنتاً مقابل 7 سنتات توقعتها «ريفينتيف»، وحققت إيرادات بـ 485 مليون دولار مقابل 474 مليون دولار متوقعة، وبزيادة 78% مقارنة بالعام السابق. في حين بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً 478 مليون مستخدم، مقابل 480.5 مليون مستخدم توقعتها شركة «فاكتسيت»، أما متوسط الإيرادات لكل مستخدم فكان 1.04 دولار مقابل 0.99 دولار بحسب توقعات «فاكتسيت».

وفي السياق ذاته، تقلصت خسارة الشركة الصافية 85% إلى 21.7 مليون دولار، من خسارة 141.2 مليون دولار قبل عام.

وقالت «بينتريست» في رسالتها إلى المساهمين إن الموقع أشار إلى وجود علاقة قوية بين نشاط المستخدمين وعمليات الإغلاق الوبائي طوال عام 2020. (وكالات)