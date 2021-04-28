شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليار دولار مبيعات «ستاربكس» الفصلية بنمو 11% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ستاربكس» عن نتائج فصلية متباينة متأثرة بالانتعاش البطيء في بعض الأسواق الدولية.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 62 سنتاً مقابل 53 سنتاً توقعتها ريفينتيف، وارتفع صافي مبيعات صانع القهوة الشهير بنسبة 11% إلى 6.7 مليار دولار، مخالفة التوقعات البالغة 6.8 مليار دولار؛ حيث نمت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 15% بعد أن شهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 9%، وعادت إلى مستويات ما قبل الوباء قبل عام. وارتفعت مبيعات المتاجر خارج الولايات المتحدة بنسبة 35% على الرغم من تمديد العديد من الدول الأوروبية لعمليات الإغلاق. وفي الصين، ثاني أكبر سوق لستاربكس، ارتفعت مبيعات المتاجر بنسبة 91%، بعد انخفاض بنسبة 50% العام الماضي.

وتوقعت ستاربكس صافي دخل مالي للربع الثاني قدره 659.4 مليون دولار، أو 56 سنتاً للسهم الواحد، بزيادة من 328.4 مليون دولار، أو 28 سنتاً للسهم في العام السابق.

وقالت الشركة إنها قد تكسب 2.65 دولار إلى 2.75 دولار للسهم الواحد، خلال السنة المالية القادمة بالكامل، بزيادة من النطاق السابق البالغ 2.42 دولار إلى 2.62 دولار للسهم. وأن أرباحها على أساس معدل ستكون بحدود 3 دولارات للسهم الواحد، زيادة على 2.7 دولار إلى 2.90 دولار متوقعة للسهم.

كما رفعت «ستاربكس» توقعاتها للعام بأكمله للإيرادات إلى نطاق من 28.5 مليار دولار إلى 29.3 مليار دولار، بزيادة من النطاق السابق البالغ 28 مليار دولار إلى 29 مليار دولار. متجاوزة بذلك توقعات وول ستريت التي بلغت 28.6 مليار دولار. (وكالات)