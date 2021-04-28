«دبي للإيداع» تنجز تعاملات بـ 75.8 مليار درهم في عامها الأول

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي، التابعة لسوق دبي المالي، الأربعاء، عن أداء تشغيلي متميز لشركتي دبي للمقاصة، ودبي للإيداع، خلال السنة التشغيلية الأولى ومنذ إطلاقهما يوم 28 إبريل/ نيسان الماضي، حيث نجحت الشركتان في قيادة جهود التميز والمؤسسي والتطوير لخدمات ما بعد التداول في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمكنت شركة دبي للمقاصة، أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية central counterparty (CCP) في الإمارات والمنطقة، من تقديم ضمانات تسوية صفقات بقيمة 15.6 مليار درهم خلال سنتها التشغيلية الأولى. ووفرت الشركة آلية جديدة للحد من مخاطر الطرف المقابل لأعضاء التقاص، كما ارتقت بعملية إدارة المخاطر المتصلة بتسوية الصفقات من خلال استحداث صندوق الإخلال بالالتزامات لتسوية الصفقات غير المكتملة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، للتعاطي مع أي حالات عدم سداد محتملة من جانب أعضاء التقاص.

وتتعاون شركة دبي للمقاصة حالياً مع 30 عضواً ينشطون في مجال تداول وتقاص الأوراق المالية، كما تحوز ضمانات بقيمة 2.05 مليار درهم.

دبي للإيداع

بدورها، نجحت شركة دبي للإيداع، شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الأولى والوحيدة، حتى تاريخه، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، في تنفيذ تعاملات بقيمة 75.8 مليار درهم، بما في ذلك تسويات أوراق مالية، وإجراءات شركات، وصفقات أوراق مالية أخرى متنوعة خلال عام 2020. كما نجحت الشركة خلال العام ذاته في إنجاز توزيع الأرباح النقدية إجماليها 20.63 مليار درهم على 365,450 مساهماً في مجموعة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك من خلال بطاقة آيفستر، والتحويل إلى الحسابات المصرفية.

خدمات ما بعد التداول

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: «يسعدنا نجاح كل من دبي للمقاصة ودبي للإيداع في تحقيق العديد من أهدافهما، بما يمنح قوة دفع كبيرة لجهودنا المتواصلة لتعزيز بنية وتنافسية خدمات ما بعد التداول في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، مكّنتنا المقاصة المركزية من إتاحة تقديم خدمات الهامش بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن تسوية الصفقات، ويُمكّن الأعضاء من استخدام الضمانات بصورة فعالة، الأمر الذي عاد بالنفع على المتعاملين في السوق في فترة تتسم بالتحديات. وقد أسهمت دبي للمقاصة، من خلال ترتيبات المقاصة المركزية، في إطلاق عقود الأسهم المستقبلية في سوق دبي المالي»

وأضافت فكري: «في الوقت ذاته، لعبت دبي للإيداع، باعتبارها كياناً قانونياً مستقلاً، دوراً محورياً في توفير خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية بما أسهم في الارتقاء بأطر حماية حقوق المستثمرين. وإضافة إلى مواصلة دورها الفعال في تقديم خدمات المستثمرين، ومنها إصدار أرقام المستثمر وخدمات توزيع الأرباح، وفّرت دبي للإيداع أيضاً خدمة سلسة لإصدار واسترداد وحدات صناديق المؤشرات المتداولة لأغراض تسوية الصفقات. وتخطط الشركة حالياً لتقديم خدمتي حساب ملكية المستفيد والحساب المجمع، بما يسهّل بصورة أكبر دخول المستثمرين إلى السوق، ويتكامل مع خدمة حساب ملكية المستفيد النهائي».