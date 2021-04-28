شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تسدد كامل مستحقات أبوظبي التجاري وتتوقع التحول إلى الربحية خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة عن استكمال عملية إعادة هيكلة أكبر قرض لديها مع شركة أستراليس وذلك ضمن شروط جديدة وميسرة. وتمت إعادة جدولة قيمة القرض الذي يبلغ أكثر من 200 مليون درهم بحيث يتم تخفيض كلفة الدين بنسبة 25%، أي ما يعادل 4 ملايين درهم توفير سنوياً.

كما أفادت الشركة بأنها قامت بتسديد التزاماتها لبنك أبوظبي التجاري بالكامل، ما يخفض من مديونية الشركة. وقد حرصت الشركة على ضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية واعادة التفاوض مع باقي الممولين لإعادة هيكلة الديون بهدف دعم أداء الشركة المالي والتشغیلي. وتعمل الشركة على التوصل إلى اتفاق مع غالبية الممولين على شروط جديدة ومرنة تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإجراء تغييرات جذرية على نموذج العمليات التشغيلية وخفضت المصاريف الإدارية التي من شأنها تعزيز النمو والاستمرارية.

وتدرس الشركة حالياً عدة خيارات لتوسعة وزيادة اسطولها البحري سواء من خلال استحواذات او اندماجات جديدة في ظل استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسعة نطاق أعمالها محلياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيسهم في تعزيز حقوق المساهمين. كما تهدف الشركة إلى عمل شراكات مع شركاء استراتيجيين قريباً. ومن المتوقع أن تتحول الشركة الى الربحية خلال عام 2021 نتيجة للإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام، والتي شملت العمل على تحقيق الاستقرار في أداء السفن وتأجيرها لعملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، ما سيفتح المجال أمام الشركة للتوسع والنمو في السنوات القادمة.