«حرة مطار الشارقة» تستقطب شركة «فورباك للصناعات» الهندية

الشارقة: ”الخليج 365”

عززت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مكانتها وجهة بارزة للشركات الصناعية العالمية مع إعلان شركة «فورباك للصناعات» الهندية الرائدة عالمياً في إنتاج وصناعة وإعادة تدوير ورق الكرافت والورق المقوّى والمنتجات البلاستيكية، عن استئجار أربعة مستودعات في «منطقة يو 2» التابعة للهيئة، بمساحة إجمالية تقدر بـ 25,833 قدماً مربعة، بعد أن أعلنت عن توسيع نشاطاتها في المنطقة، وافتتاح أولى فروعها في الإمارات، انطلاقاً من حرة مطار الشارقة، في دليل على المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة كمركز هام لاستقطاب الشركات الصناعية حول العالم.

وجاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال توقيع مذكرة تفاهم جرت مؤخراً، من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسامر لاكهاني رئيس شركة «فورباك للصناعات»، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم ستستثمر الشركة برأسمال أولي يقدر بـ10 ملايين درهم، بهدف توفير حلول التغليف المتكاملة، فضلاً عن إنتاج وتسويق لفائف التغليف المطاطية اللاصقة، حيث يقدر حجم المردود السنوي من أعمال الشركة كمرحلة أولى بنحو 50 مليون درهم إماراتي، كما تستهدف الشركة تصنيع منتجات أخرى، مثل المناديل الورقية وصناديق الورق المقوّى، وغيرها من المنتجات البلاستيكية.

ويعكس استثمار الشركة الهندية العالمية التي تمتلك خبرات متخصصة تصل إلى 21 عاماً، اعترافاً بالمكانة المتنامية التي تحتلها حرة مطار الشارقة الدولي باعتبارها من أهم المناطق الحرة في المنطقة، وأكثرها تنافسية واستقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير كل أسباب النجاح للشركات في التوسع انطلاقاً من إمارة الشارقة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم.

اعتراف عالمي

ورحب سعود سالم المزروعي، بقرار انضمام شركة «فورباك للصناعات» الهندية إلى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وافتتاح أول فرع لها في إمارة الشارقة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل اعترافاً عالمياً إضافياً بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة وحرة مطار الشارقة الدولي للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، فضلاً عن المزايا التي توفرها «منطقة يو 2» المخصصة للمخازن والمستودعات الجديدة من خدمات عالية الجودة للمستثمرين، وتجهيزات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وتصميم المخازن، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، غدت وجهة مثالية ومفضلة لتأسيس الأعمال نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية العالمية والمحفزة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود الفرص الاستثمارية المتنوعة.

تعزيز الترابط مع عملائنا

من جانبه قال سامر لاكهاني: «يُعد هذا الاستثمار خطوة جديدة في إطار مساعينا لتعزيز قدرات منشآتنا المتخصصة على مستوى العالم، ويأتي انعكاساً لاستراتيجيتنا الهادفة لتنمية قدرات المعالجة والتصنيع الخاصة بنا، كما سيسهم تشييد المنشأة في تعزيز سبل الترابط مع عملائنا في مناطق جديدة من العالم من خلال استفادتنا من الموقع الجغرافي المتميز لحرة مطار الشارقة الدولي، والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين، باعتبارها مكاناً مثالياً واختياراً صائباً سيسهم في تعزيز تنافسية الشركة التي نمت طاقتها الإنتاجية من 3500 طن متري لكل شهر إلى 72000 طن متري من الإنتاج في عام 2020، ونستهدف الآن إنتاج 100,000 طن متري من الورق بحلول عام 2025 من خلال استثمارنا في المنطقة، خصوصاً مع تركيزنا على التصدير إلى أسواق عالمية من بوابة إمارة الشارقة».

لافتاً إلى أن المنشأة الجديدة للشركة في المنطقة ستضم ماكينات إيطالية بطاقة إنتاجية تقدر بـ1000 كيلوجرام في الساعة، حيث سيتم تخصيص نحو 60% من الإنتاج إلى أسواق الإمارات، و40% سيتم تصديرها لأسواق أوروبا وأمريكا ودول جنوب آسيا.