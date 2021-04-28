شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب الكولومبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



وقع المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب بجمهورية كولومبيا، مذكرة تفاهم وتعاون في سابقه برلمانية كأول مذكرة يبرمها المجلس الوطني الاتحادي افتراضيا في ظل ما يمر به العالم من تداعيات جائحة فايروس كورونا كوفيد 19 وذلك بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب رؤية دولة الإمارات ويعمق الشراكة مع جمهورية كولومبيا المرتكزة إلى قيم وتوجهات عالمية ومصالح مشتركة ومتنامية ويحقق نهج الدولة وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وإقامة شراكات مع مختلف دول وشعوب العالم.

وقع الاتفاقية كل من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، و خيرمان بلانكو رئيس مجلس نواب جمهورية كولومبيا بحضور طارق حميد الطاير رئيس لجنة البرلمانية الصداقة الإماراتية الكولومبية وخوان ديفيد فيليز رئيس لجنة الصداقة الكولومبية الإماراتية، إضافة إلى عدد من نواب لجنتي الصداقة في المجلسين وسالم العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا وخايمي أمين هيرنان ديز سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وبحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي أمين عام مساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وقال صقر غباش: «إن مذكرة التفاهم تمثل ثمرة عمل دؤوب وصادق لجميع فرق العمل المشتركة بيننا وجهد مشكور لسفيري البلدين، والتي تكللت بالوصول إلى هذه الاتفاقية التي بين أيدينا، كما أن العلاقات الاستراتيجية تشهد بين بلدينا منذ تأسيسها في عام 976، تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية».

واكد خيرمان بلانكو أن مذكرة التفاهم تساهم في توطيد العلاقات البرلمانية بين مجلسي البلدين الصديقين وتعزيزها نحو آفاق أوسع، بما يلبي تطلعات شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة نحو التقدم والتنمية والازدهار، معرباً عن عميق شكره لدولة الإمارات على مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه للدول وقدمته لجمهورية كولومبيا، وخاصة إمداد الدولة بجميع المستلزمات الطبية لمواجه تداعيات جائحة «كوفيد 19» ما كان لها الأثر الكبيرفي نفوس أبناء الشعب الكولومبي.