شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يخفف إجراءات الإغلاق ويوقف الحظر الشامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، تخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل اعتباراً من الجمعة، كما سمحت للمواطنين بالخروج لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر دودين، في بيان، إنه تقرر وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من 30 إبريل / نيسان، لتكون الإجراءات فيه كأيّ يوم آخر من أيّام الأسبوع. وتقرر أن يستمرّ العمل بالحظر الجزئي الليلي وفقاً لما هو معمول به الآن، بما في ذلك أيّام الجمعة.

وبحسب البيان، فقد تقرر السّماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح، ولمدّة يحددها وزير الأوقاف اعتباراً من الجمعة المقبل، وللعشر الأواخر من شهر رمضان.

وأشار دودين، إلى أن عطلة عيد الفطر تبدأ اعتباراً من، الثلاثاء الموافق 11 مايو/ أيّار المقبل، وحتى السبت الموافق الـ15 من الشهر نفسه. وسيتمّ إقامة صلاة عيد الفطر في السّاحات الخارجيّة، وتحديد الأماكن لاحقاً من قبل وزارة الأوقاف.