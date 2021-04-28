شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كرة القدم السيدات تنطلق اليوم بمشاركة 5 فرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الخميس بطولة كرة القدم السيدات التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 29 إبريل إلى 8 مايو المقبل تحت إشراف لجنة كرة القدم للسيدات وذلك بمشاركة 5 فرق.

ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة مباراتين تجمع الأولى فريق الاتحاد مع فريق الإمارات، وفي المباراة الثانية يواجه فريق تيتان فريق أوول بلاك وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في منطقة الخوانيج.

وتُلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعد ختام الجولة الخامسة والأخيرة للبطولة.

وقالت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات إن البطولة تأتي في إطار حرص اللجنة على تطوير لعبة كرة القدم للسيدات من خلال منح الفرصة أمام لاعبات المنتخب لخوض المباريات والعودة مجدداً للمنافسات بعد فترة ليست بالقصيرة نتيجة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن البطولة تشكل فرصة للجهاز الفني لمنتخب السيدات للوقوف على مستوى اللاعبات سواء من المنتخب الأول والشابات قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.