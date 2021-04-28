شكرا لقرائتكم خبر عن فرع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بهدف التعاون في إنشاء فرع لأهم معهد كوري في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن د. حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، شارك في مراسم الاحتفال، عبر «الفيديو كونفرانس»، وتشمل مذكرة التعاون إنشاء فرع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مصر.

ويحتل المعهد الكوري المركز 39 على المستوى الدولي، في تصنيف «كيو إس» للجامعات للعام 2021، كما يعد الأول آسيوياً في مجال الابتكار، إذ يعتبر حاضنة لأعمال بحوث وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

ووقعت د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن مصر، فيما وقع عن الجانب الكوري، د. كوانج هيون لي، رئيس المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا. وصرح حازم فهمي بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجاً للتعاون بين مصر وكوريا، إذ سبق توقيع مذكرات تفاهم مع مراكز كورية، من أجل إثراء عمل الأكاديمية الوطنية للشباب، في الارتقاء بالإمكانات العلمية، ومهارات الشباب المصري.