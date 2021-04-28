شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية إجازة من الخميس حتى الاثنين.. واستئناف العمل الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، تحديد من يوم الخميس الموافق 29 أبريل الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو المقبل إجازة رسمية بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو المقبل.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.97%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 830.5 ألف جنيه، 33.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.