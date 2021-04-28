شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع المخزونات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى مستوي 62.70$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.07$، وسجل أعلى مستوي عند 63.27$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6 % إلى مستوي 66.14$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.80$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.8% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل آمال الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي من 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 نيسان/أبريل، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل.

انتهي الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء إلى المضي قدما فى تنفيذ الزيادات التي تم إقرارها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج أوائل الشهر الجاري.

ينص الاتفاق على زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو المقبل ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر ،تفاصيلها زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ شباط/فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى أيار/مايو ، ثم بواقع 350 ألف برميل فى حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى تموز/يوليو.