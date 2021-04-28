شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل قرارات السياسة النقدية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد قفزة لعائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، قبيل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 91.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.87 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.81نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة.

قفز عائد سندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.65% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بعد ارتفاع توقعات المستثمرين حيال التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2013 ،وقبيل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر "BEI" يوم الثلاثاء فوق مستوي 2.4% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2013 ، حيث يقيس المؤشر التضخم المتوقع المشتق من سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، و يتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة وتطورات التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا ،وحول مستقبل شراء السندات الشهرية وأسعار الفائدة الأمريكية.