شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية و دويتشه بنك يقفز أكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل نتائج أرباح كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا ،والتي تأتي بأفضل من التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ،وقفز سهم دويتشه بنك بأكثر من 6% بعد تحقيق أكبر ربح ربع سنوي فى سبع سنوات.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع 440.8 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، بعد نتائج أرباح قوي من دويتشه بنك.

قفز سهم دويتشه بنك بأكثر من 6% ،بعدما أعلن البنك الألماني عن تحقيق ربح قدره 908 مليون يورو "1.1 مليار دولار أمريكي" خلال الربع الأول من هذا العام ،وهو أقوي ربح ربع سنوات فى سبع سنوات ،بفضل استمرار الأداء القوي فى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت شبه مستقرا ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,194.19 نقطة.

ارتفع عائد سندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.65 % .

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بعد ارتفاع توقعات المستثمرين حيال التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2013 ،وقبل صدور قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5%.