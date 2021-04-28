شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبيل صدور قرارات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,763.40$ الأدنى منذ 20 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,776.58$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,777.08$.

أني المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 02% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

قفز عائد سندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.65% ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بعد ارتفاع توقعات المستثمرين حيال التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2013 ،وقبيل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة وتطورات التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا ،وحول مستقبل شراء السندات الشهرية وأسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم السادس على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.