بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 56.9 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر56 نقطة ليبلغ مستوى 14ر6131 نقطة بنسبة صعود بلغت 94ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر554 مليون سهم تمت عبر 18382 صفقة نقدية بقيمة 5ر83 مليون دينار كويتي (نحو 8ر258 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر59 نقطة ليبلغ مستوى 80ر5104 نقطة بنسبة صعود 18ر1 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 424 مليون سهم تمت عبر 12031 صفقة نقدية بقيمة 39 مليون دينار (نحو 130 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر56 نقطة ليبلغ مستوى 14ر6658 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر130 مليون سهم تمت عبر 6351 صفقة بقيمة 5ر44 مليون دينار (نحو 9ر137 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 01ر70 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5290 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر302 مليون سهم تمت عبر 7698 صفقة نقدية بقيمة 9ر29 مليون دينار (نحو 6ر92 مليون دولار).

وكانت شركات (وطنية) و(سنام) و(التعمير) و(اجيليتي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (اجيليتي) و(وطنية) و(اهلي متحد) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(وربة كبيتل) و(فنادق) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.