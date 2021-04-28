وجهات عالمية تستهدف الزائر الخليجي في «سوق السفر»

دبي: ”الخليج 365”

يشهد معرض سوق السفر العربي تمثيل 62 دولة رسمياً والذي سيقام بنسخته الحية على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021، وتأمل العديد من الوجهات المشاركة في معرض سوق السفر العربي لهذا العام في جذب واستقطاب زوار دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك دول مثل: جزر المالديف على سبيل المثال سيكون لها حضور كبير في معرض سوق السفر العربي، وكذلك الدول المفضلة الدائمة مثل: ماليزيا وتايلاند وألمانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا.

وفي عامه الثامن والعشرين استقطب أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة العارضين الرئيسيين من الأسواق الداخلية والخارجية للدول مثل:الإمارات والسعودية والأردن والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا واليونان ومصر وقبرص وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تعد مشاركة هذه الدول في المعرض رداً إيجابياً مثيراً للإعجاب من شركات السفر والسياحة في جميع قطاعات السفر، نظراً لقيود السفر المختلفة المفروضة نتيجة الجائحة، والمعمول بها في جميع أنحاء العالم ويقدم في الوقت نفسه دعماً كبيراً لصناعة السفر في الشرق الأوسط».

67 جلسة

وسيتم خلال معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد 67 جلسة مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي «جلوبال ستيج» لسوق السفر الذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والهند والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار إضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

وتابعت كورتيس: «من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور النسخة الحية من المعرض في كل عام، ولا سيما في نسخة هذا العام نتيجة لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة بسبب انتشار جائحة «كوفيد-19».

وتعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، حيث تم بالفعل إعطاء أكثر من 10.3 مليون جرعة من اللقاح لسكان دولة الإمارات وهذا ما يعد إنجازاً كبيراً للدولة، كما حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك لالتزامها ببروتوكلات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة «كوفيد-19».