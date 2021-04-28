شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار ضرائب ميراث رئيس «سامسونج» الراحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت عائلة رئيس شركة سامسونج الراحل لي كون هي أنها بصدد دفع فاتورة ضرائب ميراث ضخمة تزيد قيمتها عن 12 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 10.78 مليار دولار).

وتعتبر مدفوعات ضريبة الميراث هذه واحدة من أكبر المدفوعات في تاريخ كوريا الجنوبية وعلى مستوى العالم، إذ تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف إجمالي عائدات الضرائب العقارية للحكومة الكورية العام الماضي.

وتوفي لي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد قيادته مجموعة «سامسونج إلكترونيكس» لتصبح أكبر تكتل في كوريا الجنوبية.

وتخطط الأسرة لدفع المبلغ الكامل لضريبة الميراث على مدى خمس سنوات، بدءاً من إبريل/نيسان 2021. وذكرت وكالة يونهاب للأخبار أنه من المرجح أن تُموّل الأسرة ضرائب الميراث من خلال توزيعات الأسهم، وقد تحصل أيضاً على قروض بنكية.

وحسبما أفادت رويترز نقلاً عن وسائل إعلام محلية، تُقدر قيمة ممتلكات لي بنحو 23.4 مليار دولار. ومنها ملكية 4.18% من أسهم الشركة العادية، و0.08% من الأسهم الممتازة، و20.76% في «سامسونج لايف إنشورنس»، و2.88% في «سامسونج سي أند تي»، وحصة 0.01% في «سامسونج إس دي إس».

وأعلنت الأسرة أيضاً إنها ستتبرع بترليون وون للرعاية الصحية والأسباب الطبية. كما سيتم التبرع بمجموعة الرئيس الراحل الضخمة من التحف واللوحات الغربية والأعمال الفنية إلى المنظمات الوطنية. (وكالات)